Od počítače ze zapadlého koutu Vysočiny se mu daří to, co nezvládají mnozí profesionální manažeři známých fondů, kteří mají v zádech velké analytické týmy. Dan Hamerník kráčí ve šlépějích Warrena Buffetta a dalších velkých investorů, kteří dokázali opakovaně porážet nejznámější index S&P 500. Od roku 2019 dosahuje jeho portfolio průměrného ročního zhodnocení téměř 30 procent. Není proto divu, že se stal jedním z nejsledovanějších a nejkopírovanějších investorů na platformě eToro – což mu nakonec umožnilo ukončit profesionální dráhu v IT a věnovat se investování naplno.

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