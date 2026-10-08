Mým cílem bylo překonat fondy a dokázat si, že to zvládnu řídit sám, říká Dan Hamerník. Jeho portfolio dosahuje od roku 2019 ročního zhodnocení téměř 30 procent a také díky tomu se z něj stal sledovaný a „kopírovaný“ investor. Dobrý postup je udělat chybu co nejdříve, rychle ji opravit a ideálně nezopakovat, popisuje princip, který si odnesl ze své kariéry v IT.
Od počítače ze zapadlého koutu Vysočiny se mu daří to, co nezvládají mnozí profesionální manažeři známých fondů, kteří mají v zádech velké analytické týmy. Dan Hamerník kráčí ve šlépějích Warrena Buffetta a dalších velkých investorů, kteří dokázali opakovaně porážet nejznámější index S&P 500. Od roku 2019 dosahuje jeho portfolio průměrného ročního zhodnocení téměř 30 procent. Není proto divu, že se stal jedním z nejsledovanějších a nejkopírovanějších investorů na platformě eToro – což mu nakonec umožnilo ukončit profesionální dráhu v IT a věnovat se investování naplno.
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