Kdo se rozhodl před lety vzít dostupné informace a předpovědi výnosů a s použitím matematiky a teorie spočítal ideální portfolio pro současnou dekádu, bude dneska výsledky docela zklamaný. Důvod? Model by mu tehdy doporučil nemít ani dolar v amerických akciích.

Přesně tak tehdy dopadlo portfolio postavené na odhadech výnosů napříč různými třídami aktiv od JPMorgan. Většinu tvořily dluhopisy, 23 procent akcie vyspělých zemí mimo Spojené státy a 10 procent rozvíjející se trhy. Americký akciový trh se do portfolia nevešel.

Zbývá vám ještě 95 % článku
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se