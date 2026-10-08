Akcie za posledních 125 let prakticky neměly konkurenci. Jenže vítěz jednotlivých dekád se měnil a ani největší investoři na světě neskládají portfolia stejně. Prošli jsme historická data, dnešní odhady i názory českých odborníků a zjistili, jak by mohlo vypadat portfolio pro příští dekádu.
Kdo se rozhodl před lety vzít dostupné informace a předpovědi výnosů a s použitím matematiky a teorie spočítal ideální portfolio pro současnou dekádu, bude dneska výsledky docela zklamaný. Důvod? Model by mu tehdy doporučil nemít ani dolar v amerických akciích.
Přesně tak tehdy dopadlo portfolio postavené na odhadech výnosů napříč různými třídami aktiv od JPMorgan. Většinu tvořily dluhopisy, 23 procent akcie vyspělých zemí mimo Spojené státy a 10 procent rozvíjející se trhy. Americký akciový trh se do portfolia nevešel.
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