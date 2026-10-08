Češi mají k nemovitostem zvláštní vztah. Byt na pronájem je pro mnoho z nich synonymem konzervativní, dobře vydělávající investice. Je to něco hmatatelného, co přináší výnosy z nájmu, a navíc dlouhodobě poroste na ceně.
Jenže konzervativní neznamená automaticky bezpečné. A v případě nemovitostí navíc ani bezpracné. Stačí se podívat na průběžný výnos. V Praze se podle výpočtů Rentiéra hrubý výnos z pronájmu bytu pohybuje kolem 3,9 procenta ročně, v Ústí nad Labem či Karlových Varech okolo 5,8 procenta. Jenže ještě je třeba odečíst náklady, například na údržbu, správu či daně, a rovněž počítat s neobsazeností. Čistý výnos bude tedy nižší.
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