Když jsem téměř před dvěma lety začínala natáčet Longevity podcast, vycházel jednou za čtrnáct dní. S každým novým dílem jsem se dozvídala tolik zajímavých a důležitých informací, že jsem podle nich nutně potřebovala začít žít. A tak jsem každé dva týdny měnila své (a částečně i rodinné) návyky.
Přerušovaný půst střídala strava bohatá na vlákninu, běhání jsem vyměnila za činky, víno za kombuchu, z ledničky vyházela máslo a dětem každý večer vysvětlovala teorii levného dopaminu a škodlivost mobilních telefonů pro jejich mozek.
Jak asi tušíte, výsledkem nebyl lepší a kvalitnější život. Spíš chaos doma i v mé hlavě a neodbytný pocit, že pořád dělám něco špatně. I ty nejlepší úmysly totiž mohou přinést víc škody než užitku, když se to s nimi přežene.
Longevity je jedním z rychle se rozvíjejících oborů. Jen za posledních několik let výrazně přibylo vědeckých studií zabývajících se stárnutím. Na sociálních sítích všichni sdílejí longevity protokoly, které prokazatelně zvyšují délku života. Nebo popisují procedury, o kterých jsme nikdy ani neslyšeli.
Přitom to nejdůležitější bývá překvapivě obyčejné. Pravidelně se hýbat, mít dostatek svalů, dobře spát, rozumně jíst. Nepodceňovat prevenci. A především vydržet déle než čtrnáct dní.
A právě o základech dlouhověkosti je tento magazín. Připomene vám, že se nemusíte hroutit z každého snědeného párku, že ani dříči typu Báry Strýcové nežijí dokonale zdravě a že z osmihodinového spánku není nutné dělat dogma. Že mnohem lepší je soustředit se na budování kvalitních vztahů, které jsou jedním z klíčů k dlouhému životu.
Neumím odpočívat, regeneraci mám nulovou. Strýcová o životě po tenisu, bolesti i dlouhověkosti
Vyberte si proto z následujících stránek to, co vám bude dávat smysl a co přirozeně zapadne do vašeho rytmu. A hlavně to nepřehánějte. Vždyť i myši, které jedly méně, sice žily déle, ale byly také agresivnější a vzteklejší. A o takovou dlouhověkost asi nikdo z nás nestojí.
Přeji vám příjemné čtení.
Michaela Ryšavá, šéfka domácího oddělení HN a autorka Longevity podcastu HN
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