Před třemi lety ukončila profesionální tenisovou kariéru, stala se kapitánkou českého týmu v Billie Jean King Cupu a našla si novou sportovní vášeň. Barbora Strýcová má za sebou už tři maratony, ten poslední absolvovala na začátku listopadu v New Yorku. Každý den věnuje minimálně hodinu sportu, dbá na jídelníček a nedá dopustit na kreatin, který jí podle jejích slov dodává energii a sílu.
Jenže jednu z nejdůležitějších zásad dlouhověkosti bývalá tenisová šampionka zásadně nedodržuje. A tou je regenerace. „Já mám nula regenerace. Jediné, co dělám a mám strašně ráda, je sauna,“ přiznává v rozhovoru pro Longevity magazín HN. Odpočívat podle svých slov vůbec neumí, přestože jí tělo dává stále důrazněji najevo, že by měla zpomalit. „Tělo řve. Řve na mě: Zpomal, zpomal,“ říká Strýcová, kterou už několik let trápí silné bolesti achilovky. V rozhovoru mluví také o svém vztahu k vlastnímu tělu, zkušenostech s přerušovaným půstem nebo o tom, proč považuje běhání za nezdravé.
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