Dá se stárnutí skutečně zpomalit? A pokud ano, jak? Vědci dnes rozumějí procesům stárnutí mnohem lépe než kdykoliv dřív a některé z jejich objevů mění dosavadní představy o tom, co všechno lze ovlivnit. Pozornost se upírá k látkám, které dokážou prodlužovat život laboratorním zvířatům, lékům chránícím hned několik orgánů současně nebo metodám, které slibují nastartovat přirozené opravné mechanismy buněk. Zájem o dlouhověkost však roste rychleji než množství spolehlivých důkazů. Co z populárních longevity trendů skutečně funguje? Podívali jsme se na deset metod, o nichž se dnes nejvíce mluví.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace