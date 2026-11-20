Peptidy slibují zázraky. Rychlejší regeneraci, pomalejší stárnutí pleti, ale také růst svalů či redukci tuku. Staly se proto součástí doplňků stravy a kosmetických produktů. Na popularitě nyní získává injekční forma, kterou nabízí několik prodejců na internetu i podpultově v některých fitness centrech. Odborníci varují před riziky těchto přípravků, z nichž mnohé nejsou schválené pro použití u lidí.
Široká skupina sloučenin známá jako peptidy, které jsou krátkými sekvencemi aminokyselin, se využívá v některých schválených lécích – do této kategorie spadá i semaglutid, účinná látka v hubnoucím peru Ozempic od Novo Nordisku.
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