Kdy začíná tělo skutečně stárnout? Ne až s první nemocí, ale ve chvíli, kdy se začne vzdalovat svému maximálnímu výkonu. Právě tento okamžik sleduje nový koncept nazvaný peakspan. Ukazuje, které schopnosti začínáme ztrácet už po dvacítce, které vydrží do padesáti a podle čeho poznat, že jsme svůj vrchol právě opustili. Tehdy je nejlepší čas začít jednat.
Až dosud se v longevity mluvilo hlavně o healthspanu: tedy životě ve zdraví. Trojice vědců ale letos v odborném časopise Aging and Disease představila nový pojem: peakspan. Označuje období života, během něhož si člověk v určité oblasti udržuje alespoň 90 procent svého maximálního funkčního výkonu. Zjednodušeně: nezkoumá jen to, zda jsme ještě zdraví, ale jak dlouho jsme schopni zůstat skutečně blízko své nejlepší formě.
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