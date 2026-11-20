Je to jeden z velkých problémů českého zdravotnictví. Přestože nabízí širokou škálu screeningových programů, velká část lidí je vůbec nevyužívá. Například na preventivní vyšetření rakoviny tlustého střeva a konečníku, které patří v Česku k nejčastějším nádorovým onemocněním, chodí jen něco málo přes 30 procent lidí, pro něž je screening určený. U dalších programů je sice účast vyšší, přesto Češi možnosti prevence zdaleka nevyužívají naplno. Na jaká vyšetření máte nárok, co vám uhradí zdravotní pojišťovna a která vyšetření či očkování stojí za to zaplatit si sám?
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