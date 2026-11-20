V průměrném zdravém mozku se nachází 100 miliard nervových buněk, které jsou vzájemně propojené tisícovkami drah. S pozdějším věkem začnou tyto buňky přirozeně pomalu zanikat. V případě mozků lidí s demencí je ale tempo chátrání daleko rychlejší a následky na celkovém zdravotním stavu znatelnější. Přichází zmatenost, výpadky paměti, ztráta samostatnosti a změny chování i výkyvy nálad.
Demence patří mezi hlavní zdravotní hrozby, s nimiž se potýká stárnoucí populace po celém světě. Při jejím rozvoji hraje roli genetika a spolehlivý lék na tento celkový kognitivní a mentální úpadek neexistuje. Vědci ale v průběhu let identifikovali jednotlivé životní návyky a znaky, které můžou rozvoj demence uspíšit. Na seznamu, který průběžně aktualizují, jich je nyní celkem 14.
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