Jsem kardiolog. Dvacet let jsem strávil sledováním toho, jak LDL cholesterol ničí tepny, spouští infarkt a zabíjí lidi. Tato studie ukázala data, která mohou zahájit konec této éry, napsal v květnu tohoto roku na sociální sítě americký kardiolog Afshine Emrani. Jeho óda míří na genovou terapii nazvanou Verve‑102, která vede ke snížení LDL cholesterolu, tedy toho „špatného“, a to pouze jednou infuzí.
Americká farmaceutická společnost Eli Lilly koupila firmu Verve Therapeutics, která se úpravou genů zabývala, loni v červenci. Dala za ni 1,3 miliardy dolarů – 28 miliard korun. A na jaře zveřejněná studie naznačuje, že to nejspíš byla dobrá investice. Výrobce oblíbených léků na hubnutí si tak může připsat další přípravek, který potáhne jeho akcie vzhůru.
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