Porucha erekce nemusí být jen problémem sexuálního života. Může upozornit na vysoký cholesterol, cukrovku nebo počínající cévní onemocnění. Typicky se objevuje u mužů mezi 45 a 55 lety, kteří mají mírnou nadváhu, vyšší tlak a cholesterol. Kdy zbystřit a proč není dobré doplňovat bezhlavě testosteron, popisuje sexuolog a urolog Libor Zámečník.
„S nadsázkou někdy říkáme, že penis je takovým barometrem mužova zdraví,“ řekl Zámečník v Longevity podcastu Hospodářských novin. Souvisí to s anatomií, v penisu mají cévy průměr kolem jednoho milimetru a problémy s jejich průchodností se proto mohou projevit dříve než v jiných částech těla. Za zhoršující se erekcí tak nemusí stát jen věk, stres nebo psychika, ale také vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol či cukrovka. Právě ty patří mezi hlavní rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění.
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