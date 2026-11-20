V roce 1817 vyhlásil velšský textilní podnikatel, filantrop a utopický socialista Robert Owen pro svou textilku ve skotském New Lanarku zásadu: „Osm hodin práce, osm hodin odpočinku, osm hodin spánku.“ Ze svých vizí světa založeného na vzájemném respektu a spolupráci neuvedl Owen do života ani jedinou. Jeho požadavek na osm hodin spánku však prokázal nevšední životaschopnost a lidstvo z něj nic neslevilo ani s odstupem dvou staletí.
Často se doporučení osmihodinového spánku odvolává na denní rozvrh našich předků, které ještě o spaní neokrádaly vymoženosti moderní doby, jako je umělé osvětlení, televizní obrazovka či displej mobilního telefonu. Odborníci to tak jednoznačně nevidí.
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