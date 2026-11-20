Tato studie před lety obletěla svět – vědci došli k závěru, že dlouhodobá samota má na zdraví člověka podobný vliv jako kouření 15 cigaret denně. Nese s sebou vyšší míru stresu, ale zvyšuje i riziko nemocí srdce či propuknutí demence v pozdějším věku. I proto se dostatečný sociální kontakt v posledních letech stal jedním z hlavních aspektů zmiňovaných v souvislosti s dlouhým životem ve zdraví.
„Tak jednoduchá věc, jako je pěstování vztahů, potkávání se s rodinou a přáteli, vám může prodloužit život. V průměru jsme na tom ale velmi bídně,“ říká chirurg a popularizátor péče o zdraví Tomáš Šebek.
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