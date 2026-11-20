Strava patří mezi faktory, kterými můžeme ovlivnit riziko vzniku některých druhů rakoviny. Zdaleka však neplatí, že každé nezdravé jídlo škodí. Podle gastroenterologa Jana Martínka lidé také často přeceňují účinky jednotlivých potravin a naopak podceňují to, co má pro prevenci zásadní význam. V rozhovoru pro Longevity magazín HN vysvětluje, proč není důvod bát se občasného párku, co skutečně víme o ochranných účincích některých potravin a proč nelze podceňovat ani „obyčejné“ pálení žáhy. Popisuje také, proč navzdory pokrokům v prevenci přibývá některých nádorů i mezi mladými lidmi.
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