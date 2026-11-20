Spotřeba sladkostí, uzenin a mraženého jídla skokově roste po celém světě. Po letech dohadů o skutečném dopadu zvýšené konzumace těchto takzvaných ultrazpracovaných potravin přichází jeden z nejprestižnějších medicínských časopisů Lancet s jasným závěrem: na stovce studií dokázal, že zvyšují riziko celé škály chorob od rakoviny po depresi. A Česko kvůli rostoucí konzumaci patří mezi země s nejhoršími vyhlídkami. Experti vyzývají státy, aby zakročily a začaly tyto potraviny omezovat.
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