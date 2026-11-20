Nad výskytem rakoviny tlustého střeva v posledních letech nevěřícně kroutí hlavou nejen lékaři, ale i vědci. Marně tápou, proč se tato diagnóza objevuje stále častěji u mladých lidí do padesáti let, kteří žijí relativně zdravě a sportují. Mezinárodní výzkumný tým Prospect, který se zaměřuje mimo jiné i na objasnění této neznámé, nyní jednu zásadní souvislost odhalil. A to poté, co analyzoval zdravotní výsledky a stravu třiceti tisíc žen.
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