Jíst jen v kratším časovém okně a po zbytek dne hladovět. Přerušovaný půst je v posledních letech populárním trendem v dlouhověkosti. Pomáhá s regenerací organismu, po dostatečně dlouhé době také spouští takzvanou autofagii, tedy přirozený proces, při kterém se buňky zbavují poškozených a nepotřebných součástí. Studie ale nyní ukázala, že o jeho přínosech rozhoduje hlavně věk. Od kdy se hladovění už nevyplácí a může naopak kondici i zdraví zhoršit?
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