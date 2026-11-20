Proteinové jogurty, tyčinky i nápoje zaplňují regály obchodů. Z bílkovin se stal hit, který prodává. Odborníci tento trend vítají, protože příjem proteinů dlouhá léta lidé podceňovali. Jenže aby tělo z bílkovin skutečně těžilo, nestačí pouze zvyšovat jejich množství. Důležité je také to, z jakých potravin pocházejí a jak se připravují. Roli hraje dokonce i načasování jejich konzumace – jiné typy bílkovin se hodí po tréninku, jiné mohou podpořit regeneraci během noci. A po čtyřicítce se vyplatí přehodnotit také poměr živočišných a rostlinných zdrojů.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace