O škodlivosti alkoholu a ultrazpracovaných potravin téměř nikdo nepochybuje. Cukr ale dospělí bez ostychu dopřávají dětem i sobě. Přitom se ví, že nadmíra cukru je spojena s některými druhy rakoviny, způsobuje obezitu, chronické záněty a prokazatelně ovlivňuje vznik diabetu.
Cukr – ať už ve formě glukózy, fruktózy, nebo sacharózy – v podstatě představuje zátěž pro celý metabolický systém. Pokud člověk přijímá příliš energie v jakékoli formě, vzniká v těle chronický mírný zánět, který se projevuje v oblastech kloubů, jater, ale i v cévním systému. „Větší zátěž dostává i střevo, kde se vytvářejí drobné zánětlivé změny, porušuje se bariérová funkce sliznice a do oběhu se dostávají endotoxiny, což jsou jedovaté látky spjaté s určitými bakteriemi, které zánět dále podporují,“ upozornil internista Jiří Votruba v Longevity podcastu Hospodářských novin.
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