Trénink v takzvané zóně 2, tedy v nízké až střední intenzitě, se v posledních letech stal jedním z nejčastěji doporučovaných způsobů, jak si udržet zdraví a prodloužit život. Jenže nová studie naznačuje, že to je jen část pravdy. Vědci porovnali devadesát minut středně intenzivního cvičení s pouhými třemi minutami maximálního výkonu rozdělenými do několika sprintů. A zjistili, že i tak krátká intenzivní zátěž spouští v organismu doslova bouřlivou reakci. Výsledky tak mohou změnit pohled na to, jak o cvičení přemýšlíme. A především na to, jak důležitá je vedle jeho délky také intenzita.
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