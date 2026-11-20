Problémy s rovnováhou trápí zhruba deset procent populace a s přibývajícím věkem jejich výskyt roste. První změny přitom mohou přicházet už po čtyřicítce, kdy takzvaný vestibulární systém začíná přirozeně stárnout. Projevovat se to může nejistotou při chůzi, motáním hlavy nebo závratěmi. Rovnováhu lze cíleně trénovat podobně jako svaly – a nejlepší je začít ještě předtím, než se objeví výraznější potíže. Kdy má smysl trénink zařadit a jaké cviky fungují?
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace