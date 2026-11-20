Ještě nedávno zajímaly hodnoty VO₂ max a HRV hlavně sportovce. Dnes je sledují i lidé, kteří chtějí vědět, jak zdravě stárnou. Jedno číslo ukazuje, jakou má člověk aerobní kondici, druhé reaguje na spánek, stres nebo náročný trénink. Proč tyto hodnoty sledovat, jak je číst a reagovat na ně?
„Klasickým“ longevity ukazatelem je už roky VO₂ max. Udává maximální objem kyslíku, který je člověk schopen využít za určitý čas. Čím je hodnota vyšší, tím více kyslíku dokážou svaly využít – a tím je fyzička lepší. Tento ukazatel vytrvalosti se měří v mililitrech kyslíku spotřebovaného za minutu na kilogram tělesné hmotnosti (ml/kg/min). Obecně platí, že čím vyšší ukazatel VO₂ max, tím lépe. Například u mužů mezi 30. a 40. rokem života se udává, že výsledek nad 50 je ve srovnání s populací skvělá hodnota, u mužů nad 40 let pak 45. U žen je toto číslo o něco nižší, mezi třicítkou a čtyřicítkou stačí na elitu hodnota 45 a vyšší. Právě u tohoto čísla přitom vědci nacházejí mimořádně silnou souvislost s délkou života.
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