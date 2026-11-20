Žít věčně, nebo alespoň co nejdéle, je přání provázející lidstvo doslova od počátků psaných dějin. Vždyť ústředním motivem Eposu o Gilgamešovi, nejstaršího dochovaného epického díla světové literatury, není nic jiného než téma hledání nesmrtelnosti a prodloužení života.
Ten, kdo zná lidskou povahu a historii, dobře ví, že síla a moc téhle touhy nás vede často k pošetilým skutkům. A tak dnes kroutíme hlavou nad počínáním prvního čínského císaře Čchin Š’‑chuang‑ti, který se před více než dvěma tisíciletími snažil prodloužit svůj život polykáním rtuti (což mu naopak jeho dny značně zkrátilo). Případně se hrozíme nad osudem amerického milionáře Ebena Byerse, jenž před sto lety pozřel zhruba dva tisíce lahviček patentovaného léku Radithor, který sliboval omlazení organismu. Přípravek toho chtěl bohužel docílit pomocí vysokého množství izotopů radia rozpuštěného ve vodě, a tak život bohatého průmyslníka místo toho nepěkným způsobem ukončil.
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