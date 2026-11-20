Longevity je dnes módní pojem i rychle rostoucí byznys. Co znamená pro vás?
Nevidím ji jako honbu za nesmrtelností ani jako extrémní disciplínu. Pro mě je to dlouhodobá péče o vlastní zdraví, která člověku umožní co nejdéle žít aktivně a kvalitně. Ze zdravotnické praxe vím, že tady neexistují zkratky. Základem jsou pořád pohyb, strava, spánek, vztahy a psychická pohoda. A hlavně schopnost vnímat signály vlastního těla a včas na ně reagovat.
Není ale longevity stále především záležitostí lidí, kteří si mohou dovolit drahé testy a specializované kliniky?
Nemusí být. Specializovaná pracoviště nabízejí diagnostiku, servis a komfort na jednom místě a to něco stojí. Ale řada věcí, které mají pro zdraví velký význam, je velmi dostupná. Ani u přípravků neplatí, že nejdražší automaticky znamená nejlepší. Úkolem odborníka je podle mě umět říct: pro vás má smysl právě toto řešení. Ne prodávat člověku maximum, ale doporučit mu to, co skutečně potřebuje.
Nabídka doplňků, testů a různých longevity programů rychle roste. Jak se v ní má člověk orientovat?
Právě tady vidím důležitou roli moderního lékárníka. Měl by být odborným filtrem mezi člověkem a obrovskou nabídkou možností. U doplňku nestačí atraktivní obal nebo údaj o hmotnosti tablety. Zajímá mě množství a forma účinné látky, původ nebo výrobce. Stejný princip uplatňujeme i na Lékárna.cz, kde pro oblast longevity vybíráme produkty, které splňují vysoké nároky na kvalitu a čistotu výroby a zároveň odpovídají současným trendům v longevity. U služby zase odbornost, reference a propojení se skutečnou zdravotní péčí. A lékárník musí také poznat, kdy končí prostor pro samoléčbu a je čas nasměrovat člověka k lékaři.
V každoročním průzkumu Zdraví pod lupou Lékárna.cz uvedlo 38 procent lidí, že při online objednávce očekávají kontrolu kontraindikací lékárníkem, a 37 procent odborné poradenství. Ukazuje to, že lidé ani v online prostředí nechtějí jen nakupovat?
Jednoznačně. Moje představa online lékárny není katalog produktů, ale zdravotní služba dostupná prakticky kdykoliv. Moderní lékárenství podle mě začíná už ve chvíli, kdy člověk hledá spolehlivou informaci nebo potřebuje poradit, a nekončí odesláním objednávky. Na Lékárna.cz proto dlouhodobě provozujeme online poradnu a aktuálním zdravotním tématům se věnujeme také v podcastové sérii Abyste se cítili dobře.
Kam se podle vás longevity péče posune v příštích letech?
Směřujeme ke kontinuálnímu sledování několika skutečně důležitých údajů o fungování těla, doplněných o to, jak člověk sám vnímá svou kondici. Umělá inteligence pomůže data vyhodnocovat, hledat varovné signály a vytvářet individuální plán péče. Nevidím ale budoucnost, ve které technologie zdravotníka nahradí. Její největší přínos bude v tom, že mu umožní vstoupit ve správnou chvíli a věnovat se konkrétnímu člověku.
Důležité podle mě bude také to, aby člověk dostával jen informace, které jsou pro jeho zdraví skutečně podstatné, a dokázal je převést do každodenního života. Smyslem není mít co nejvíce dat, ale využít je k tomu, abychom o své zdraví dokázali pečovat lépe a dlouhodobě. Právě propojení dostupných technologií s odbornou péčí může podle mě dostat longevity z kategorie luxusu do běžného života. A právě v tom vidím její skutečný smysl – aby kvalitní péče o zdraví nebyla výsadou několika lidí, ale přirozenou součástí života každého z nás.
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