Vážení čtenáři,
před pár týdny jsem si postavil jednoduchý systém AI agentů. Jeden z nich mimo jiné hlídá ceny věcí, které pravidelně nakupujeme. Máme malé dítě, takže třeba plen. Nejenže srovnává e‑shopy. Dostal přístup i na bazary a do vybraných skupin na sociálních sítích. Nedávno tam našel téměř celé balení plen za dvě stovky, zjistil, že prodávající bydlí kousek od mé cesty z práce, napsal jí a domluvil předání. Výsledek? Pár minut mého času a zhruba pětistovka doma.
Jde o hezkou ukázku toho, jak rychle se mění možnosti, které máme k dispozici. Ještě před pár lety by podobná automatizace vyžadovala programátora. Dnes ji zvládne s pomocí AI postavit i člověk, který programovat neumí.
A podobných změn kolem nás probíhá víc.
Právě proto jsme toto číslo Rentiéra postavili kolem otázky, jak vydělat v době chaosu a změn. Ne ve smyslu hledání jedné zázračné akcie. Spíš jak si poskládat majetek tak, aby přežil různé scénáře a zároveň dokázal využít nové příležitosti.
Díváme se proto na to, jak může vypadat portfolio pro příštích deset let, kdy vedle klasických akcií a dluhopisů stále větší roli hrají private equity, infrastruktura nebo další alternativy. Ukazujeme, jak moc může výsledky investora změnit páka, která dokáže výnos dramaticky zvýšit, ale stejně rychle majetek zničit.
Otestovali jsme také brokery a spočítali, kolik vás mohou během patnácti let stát zdánlivě malé rozdíly v poplatcích. A řešíme i nemovitosti, hypotéky nebo možnosti, jak z již vybudovaného majetku čerpat peníze.
Společný jmenovatel je vlastně jednoduchý. Svět bude nejspíš i dál méně předvídatelný. AI změní část pracovního trhu, geopolitika může zamíchat výnosy jednotlivých regionů a to, co fungovalo posledních deset let, nemusí fungovat dál.
O to důležitější je nesázet všechno na jednu předpověď. Mít kapitál, rozumně ho rozložit, držet náklady pod kontrolou a zároveň se učit využívat nové nástroje. Protože na změně se dá prodělat, ale stejně tak velmi dobře vydělat.
Přeji vám inspirativní čtení.
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