Ještě před několika lety byla matematika investičního bytu relativně jednoduchá. Levná hypotéka, rostoucí nájem a hlavně rychle podražující nemovitost dokázaly zakrýt i to, že samotný příjem z pronájmu nebyl nijak oslnivý. Kdo koupil byt v rozumné lokalitě a několik let vydržel, většinou vydělal. Ne nutně na nájemném, ale na růstu ceny samotné nemovitosti.
Dnes už je rovnice složitější. Byty dál podražují, financování také a nájmy s cenami nemovitostí krok nedrží. Průměrná sazba nových hypoték se v srpnu dostala na pět procent a průměrný nový úvěr činil už 4,6 milionu korun. V Praze se průměrná skutečně realizovaná cena bytu v prvním čtvrtletí dostala na 153 100 korun za metr čtvereční. Nájemné přitom ve druhém čtvrtletí v hlavním městě mezikvartálně o 0,9 procenta kleslo na 462 korun za metr.
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