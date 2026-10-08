Ještě před několika lety byla matematika investičního bytu relativně jednoduchá. Levná hypotéka, rostoucí nájem a hlavně rychle podražující nemovitost dokázaly zakrýt i to, že samotný příjem z pronájmu nebyl nijak oslnivý. Kdo koupil byt v rozumné lokalitě a několik let vydržel, většinou vydělal. Ne nutně na nájemném, ale na růstu ceny samotné nemovitosti.

Dnes už je rovnice složitější. Byty dál podražují, financování také a nájmy s cenami nemovitostí krok nedrží. Průměrná sazba nových hypoték se v srpnu dostala na pět procent a průměrný nový úvěr činil už 4,6 milionu korun. V Praze se průměrná skutečně realizovaná cena bytu v prvním čtvrtletí dostala na 153 100 korun za metr čtvereční. Nájemné přitom ve druhém čtvrtletí v hlavním městě mezikvartálně o 0,9 procenta kleslo na 462 korun za metr.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se