České daňové zákony nabízejí investorům v evropském srovnání poměrně příznivou kombinaci. Akcie jsou po splnění stotisícového hodnotového či tříletého časového testu osvobozeny od daně z příjmů, dividendy se fyzickým osobám standardně zdaňují 15 procenty a pravidelné daně z nemovitostí jsou poměrně nízké. Česko navíc nemá obecnou daň z čistého majetku. Politici z různých stran nicméně otevírají debatu o tom, zda by se některé formy kapitálu neměly zdaňovat více. Mluví se o majetku, investičních nemovitostech, dividendách i vysokých kapitálových ziscích.

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