Spoření na penzi čeká největší proměna za více než dekádu. Vláda totiž v srpnu schválila návrh nového „Lepšího penzijka“, koncem září změna prošla i prvním čtením ve sněmovně. Pokud půjde schvalovací proces hladce, měla by novela začít platit od 1. ledna 2027. Návrh počítá například s výrazným omezením poplatků. Pro lidi, kteří se chtějí zajistit na penzi, tak vyvstává otázka, zda může být penzijní spoření v nové podobě výhodnější než další státem podporovaný nástroj, dlouhodobý investiční produkt (DIP). Analýza Rentiéra na tuto otázku odpovídá a zároveň ukazuje, který DIP vychází nejvýhodněji. Investora pak může překvapit, že místo volby mezi novým penzijkem a DIP by měl zvážit ještě jinou možnost.
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