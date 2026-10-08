Bývalý profesionální hráč pokeru, dnes investor a správce majetku vystupující pod přezdívkou Nic Nevim začínal s investováním až poté, co si pokerem vytvořil první větší kapitál. V rozhovoru pro Rentiéra popisuje, proč považuje disciplínu za důležitější než genialitu, proč ani deset let výsledků nemusí stačit k oddělení schopností od štěstí a jak dnes pracuje jeho osmičlenný tým.
Mluví také o své opatrnosti vůči americkým akciím, finanční nezávislosti a o chybě, kterou by dnes napravil jako první: začal by investovat mnohem dřív. Zároveň vysvětluje, jak se snaží dosáhnout výnosu, který nyní činí zhruba 30 procent ročně, proč na podzim očekává na trzích propady a na které akcie nebo indexy aktuálně sází.
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