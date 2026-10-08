Bývalý profesionální hráč pokeru, dnes investor a správce majetku vystupující pod přezdívkou Nic Nevim začínal s investováním až poté, co si pokerem vytvořil první větší kapitál. V rozhovoru pro Rentiéra popisuje, proč považuje disciplínu za důležitější než genialitu, proč ani deset let výsledků nemusí stačit k oddělení schopností od štěstí a jak dnes pracuje jeho osmičlenný tým.

Mluví také o své opatrnosti vůči americkým akciím, finanční nezávislosti a o chybě, kterou by dnes napravil jako první: začal by investovat mnohem dřív. Zároveň vysvětluje, jak se snaží dosáhnout výnosu, který nyní činí zhruba 30 procent ročně, proč na podzim očekává na trzích propady a na které akcie nebo indexy aktuálně sází.

Zbývá vám ještě 95 % článku
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se