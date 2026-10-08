Američtí investoři si dnes na nákup cenných papírů půjčují historicky rekordní částky. Objem peněz půjčených na nákup cenných papírů dosáhl už 1,5 bilionu dolarů, meziročně je zhruba o 37 procent výše a od konce roku 2022 se více než zdvojnásobil. Samotný růst zadlužení samozřejmě neznamená, že musí přijít burzovní propad, jak se to občas interpretuje. Je ale pravda, že čím více páky se v systému nahromadí, tím citlivější trh je.

Není přitom těžké pochopit, proč je páka tak lákavá. Vždyť v poslední dekádě s ní šlo vydělat třeba na technologických akciích stovky procent.

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