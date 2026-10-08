Ještě před několika lety bylo při nákupu zahraničních akcií běžné zaplatit za každý obchod několik dolarů či eur. Dnes naopak řada brokerů staví nabídku na nulové provizi. Akcie nebo burzovně obchodovaný fond ETF lze koupit několika kliknutími v mobilu a po potvrzení obchodu se skutečně může objevit, že si broker neúčtoval nic.
Jenže nulová provize ještě neznamená investování zdarma. Samotný nákup je pouze jednou částí účtu. Někde zaplatíte za směnu korun za eura nebo dolary, jinde má každý pokyn minimální cenu, další platforma si účtuje vedení cenných papírů. A u některých brokerů je samotný nákup akcií či ETF levný jednoduše proto, že firma vydělává podstatně více na jiných službách.
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