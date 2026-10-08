Investovat na domácím trhu, v místě, které znám, do firem, kterým rozumím, a bez měnového rizika. Jednoduchý plán, který ale nemusí být jednoduše realizovatelný. Je rozdíl, pokud žijete v USA a máte k dispozici obrovský akciový trh, nebo v České republice, kde je na burze hrstka firem. Americký investor má navíc na výběr nepřeberné množství investičních nástrojů. Jejich nabídka se však postupně rozšiřuje také pro českého investora. Podívali jsme se na tři různé cesty, které mohou pomoci vydělat na českých akciích, jimž se v posledních letech mimořádně dařilo.
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