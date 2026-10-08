Investovat na domácím trhu, v místě, které znám, do firem, kterým rozumím, a bez měnového rizika. Jednoduchý plán, který ale nemusí být jednoduše realizovatelný. Je rozdíl, pokud žijete v USA a máte k dispozici obrovský akciový trh, nebo v České republice, kde je na burze hrstka firem. Americký investor má navíc na výběr nepřeberné množství investičních nástrojů. Jejich nabídka se však postupně rozšiřuje také pro českého investora. Podívali jsme se na tři různé cesty, které mohou pomoci vydělat na českých akciích, jimž se v posledních letech mimořádně dařilo.

Zbývá vám ještě 95 % článku
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se