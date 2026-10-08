Po desetiletí platilo, že státní dluhopisy vyspělých zemí patřily k nejbezpečnějším investicím. Investoři půjčili vládám peníze, inkasovali úrok a mohli počítat s návratem jistiny. Dluhopisy navíc fungovaly jako protiváha akcií: když přišla recese a akcie padaly, dluhopisy často posilovaly.

Jenže svět se změnil. Dluhy prudce narostly, éra nulových sazeb skončila a vlády potřebují na trh dostat rekordní objemy nových dluhopisů, aby financovaly rozpočtové deficity. Výnosy státních dluhopisů i kvůli tomu v posledních měsících rostou. Například u desetiletého amerického dluhopisu se v září vyšplhal nad pět procent, nejvýše od roku 2007.

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