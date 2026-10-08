Akcie jsou drahé, dluhopisy už dávno nepůsobí jako bezriziková kotva a geopolitické napětí se stalo běžnou součástí zpráv. Není proto divu, že se část investorů znovu obrací ke zlatu. Fyzický slitek má navíc něco, co burzovní fond nabídnout nemůže: pocit skutečného vlastnictví. Koupit ho správně je ale složitější, než se na první pohled zdá.
Češi mají tradičně blízko k majetku, na který si lze sáhnout. Platí to pro nemovitosti a do určité míry i pro drahé kovy. Zlatý slitek uzamčený v trezoru není pohledávkou vůči bance, firmě ani státu a jeho vlastnictví není závislé na přístupu k investiční aplikaci nebo na provozu burzy.
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