Podíl v offshore větrné elektrárně ve Virginii nebo nepřímá účast na výnosech z filmových a televizních hudebních práv Warner Bros. Discovery? I k investicím tohoto typu se dnes může český drobný investor dostat prostřednictvím evropských fondů dlouhodobých investic, známých pod zkratkou ELTIF. Produkty, které byly ještě nedávno doménou institucí a velmi majetných klientů, letos začaly výrazněji nabízet i velké české banky. Minimální vklad u některých klesl na desítky tisíc korun.

Zbývá vám ještě 95 % článku
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se