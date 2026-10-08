Private markets už nejsou jen pro bohaté. Díky fondům ELTIF se k neveřejným firmám dostanou také drobní investoři. Nabídnout mohou i vyšší výnos, avšak výměnou za delší horizont, horší likviditu a často vyšší poplatky.
Podíl v offshore větrné elektrárně ve Virginii nebo nepřímá účast na výnosech z filmových a televizních hudebních práv Warner Bros. Discovery? I k investicím tohoto typu se dnes může český drobný investor dostat prostřednictvím evropských fondů dlouhodobých investic, známých pod zkratkou ELTIF. Produkty, které byly ještě nedávno doménou institucí a velmi majetných klientů, letos začaly výrazněji nabízet i velké české banky. Minimální vklad u některých klesl na desítky tisíc korun.
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