Lidská mysl je mistrem ve zkracování cest. Abychom nemuseli dennodenně analyzovat stohy dat a vyhodnocovat nekonečné množství proměnných, spoléháme se na mentální zkratky. Evolučně dávalo takové rychlé myšlení naprostý smysl a našim předkům pomáhalo přežít, ve světě dnešním (a v tom investorském zvlášť) ale může mít hodně nepříjemné následky.

Jednou z nejrozšířenějších takových zkratek je takzvaný předsudek dostupnosti. Spočívá v tom, že lidský mozek přikládá neúměrně vysokou váhu informacím, které jsou v paměti nejsnáze dostupné nebo nejčerstvější. Pokud například akcie v posledních letech nepřetržitě rostou, investor podléhající tomuto zkreslení podvědomě přijme myšlenku, že takový vývoj je přirozeným a trvalým stavem. Historické cykly, ocenění akcií nebo makroekonomická rizika v mysli upozaďuje, protože „dostupná realita“ nabízí jen zelená čísla. Výsledkem pak může být nákup akcií na samotném vrcholu trhu.

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