Atraktivita akcií na pražské burze je do velké míry definována jejich štědrými dividendami. Například loni firmy obchodované na českém trhu poslaly akcionářům touto formou bezmála 90 miliard korun. Tučné výplaty od některých firem přistávají na účtech českých investorů také letos a výhled na další roky naznačuje, že dividendové žně mohou pokračovat. Zapojit by se do nich mohla nečekaně také zbrojařsko‑průmyslová skupina CSG.
Czechoslovak Group před lednovým vstupem na burzu v Amsterdamu deklarovala, že by mohla formou dividendy vyplácet akcionářům 30 až 40 procent čistého zisku. Poprvé by zbrojařská společnost Michala Strnada měla dividendu vyplatit v roce 2027 z čistého zisku za rok 2026. Firma nedávno zveřejnila výsledky za první kvartál a potvrdila svůj výhled pro letošní rok.
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