Kapitálové trhy by se daly přirovnat k oceánu. Když je širé moře klidné, vydávají se investoři a spekulanti na riskantní plavby. V okamžiku, kdy se rozbouří, začnou hledat přístav, kde by zakotvili a počkali, až se přeženou velké vlny. V poslední době takové turbulentní období nastalo kvůli geopolitické nejistotě a obchodním válkám.

Do bezpečných přístavů najednou začaly téct desítky miliard dolarů, které o pár měsíců dříve investoři a velké fondy pumpovali například do akcií. Když mluvíme o bezpečném přístavu, máme na mysli samozřejmě zlato. Jen za březen podle World Gold Council do ETC a ETF na zlato přiteklo 8,6 miliardy dolarů. Enormní zájem zaznamenaly také české společnosti jako například Golden Gate nebo Zlaté rezervy, které se soustředí na investice do fyzického zlata skrze slitky nebo mince.

