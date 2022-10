Málokdo by byl ochotný přikládat do ohně bankovkami, přesto to spousta domácností dělá. Pouze to není tak okaté. Až dvě třetiny peněz vynakládaných na vytápění domů mohou lidé utrácet zbytečně. Respektive, mohli by je ušetřit, pokud by udělali pár základních opatření.

Začít by měli tím, že sníží tepelné úniky ze svých domů. Největším „žroutem“ energií v českých domácnostech je topení, následované ohřevem vody. „Zateplením svého domu mohou lidé ušetřit až 70 procent nákladů na vytápění,“ upozorňuje místopředseda Asociace energetických specialistů Petr Kotek. Takové zateplení obnáší obložení fasády polystyrenem či minerální vatou a položení nebo nastříkání izolace na půdu. Rovněž se zateplují podlahy, tam jsou ale podle Kotka tepelné úniky obecně nejnižší. A zapomínat by se nemělo ani na okna. Při výměně těch starých za nová s trojskly lze ušetřit 20 až 30 procent nákladů na vytápění.